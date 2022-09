Minister Lydia Peeters investeert 2 miljoen euro in 7 midi e-bussen voor Brugge

Brugge Tweede editie van Jeugd-Sport-Cultuur­markt in Brugge: “Dit is de perfecte manier om onze baseball­club te promoten nu de stad ons ook een nieuw terrein beloofd heeft tegen april 2023”

Zondag vond de tweede editie plaats van de Jeugd-Sport-Cultuurmarkt op ‘t Zand en de Vrijdagmarkt. De organisatie van het evenement is een samenwerking tussen Brugge Plus en de diensten Jeugd en Sport van Stad Brugge. Tientallen verenigingen stelden er hun werking voor aan het grote publiek. Erwin Warrinnier, voorzitter van baseballclub Brugge Braves, was alvast in zijn nopjes: “Ik merk dat heel veel jongeren hier vandaag langskomen op onze stand want ze wisten niet dat er in Brugge ook baseball kan beoefend worden.”

