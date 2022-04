Minister Crevits trekt 3,3 miljoen euro uit voor een ‘slim’ West-Vlaanderen

Roeselare, Brugge en Knokke-Heist slaan de handen in elkaar voor het verzamelen en beschikbaar stellen van data om maatschappelijke uitdagingen in de steden aan te pakken. Een voorbeeld van een lopend project is de databank van verkeersborden in Roeselare dat via een algoritme en videocamera’s te herstellen, verdwenen of nieuwe borden in kaart brengt. Specifiek voor dit project zal de Stad Roeselare samen met Knokke-Heist en Brugge verder onderzoeken hoe er naast videocamera’s ook andere types sensoren gebruikt kunnen worden, om nog meer relevante data te verzamelen zoals bijvoorbeeld mobiele sensoren in rijdende voertuigen die los van de locatie data kunnen verzamelen.