Milieuvereniging trekt opnieuw ten strijde in Brugge, nu tegen woontoren van 50 meter hoog: “Het is in Londen óók ooit met één hoogbouw gestart”

Brugge Relatiebu­reau houdt Valentijn­seve­ne­ment voor dertig singles in Brugge: “Dit is het perfecte kader om iemand te leren kennen”

Een wandeling speciaal voor singles in de regio van Brugge, daarna een wijndegustatie met een selectie kazen en dat allemaal in een romantische setting. Dat kunnen enthousiaste vrijgezellen verwachten op zaterdag 11 februari, want dan organiseert datingbureau Soulmate4life haar Valentijnsevent.

30 januari