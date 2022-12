Mildere straf voor inbreker die been brak bij het wegvluchten

BruggeEen 45-jarige Algerijn is door de Brugse strafrechter na verzet veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf, waarvan de helft met uitstel. Said M. brak zijn been bij zijn arrestatie, maar wist later toch weg te vluchten uit het ziekenhuis. Bij verstek werd hij voor zijn aandeel in een reeks inbraken in eerste instantie tot twee jaar effectieve gevangenisstraf veroordeeld.

De bal ging in oktober 2019 aan het rollen naar aanleiding van een diefstal van een kluis in een restaurant in Brugge. Een Russische dader van die inbraak kwam ook in beeld op camerabeelden van een brutale inbraak in de Carrefour Express in Dworp, een deelgemeente van Beersel. Daar werden op 8 februari 2019 sigaretten met een totale waarde van 5.000 euro gestolen. Dankzij verder onderzoek konden ook Said M. en een Marokkaanse verdachte aan die feiten gelinkt worden.

De politie wilde de beklaagde inrekenen, maar de huiszoeking liep niet van een leien dakje. M. probeerde zelfs over de daken weg te vluchten, maar kwam daarbij zwaar ten val. De veertiger liep ook een open beenbreuk op. De beklaagde verdween helemaal van de radar toen hij later ook in het ziekenhuis de - gebroken - benen nam. Op 12 januari 2021 werd hij door de Brugse strafrechter dan ook bij verstek tot twee jaar effectieve gevangenisstraf veroordeeld.

M. belandde recent toch in de gevangenis en tekende verzet aan tegen zijn veroordeling. Op het tweede proces werden de verklaringen van de andere betrokkenen door de verdediging als ongeloofwaardig bestempeld. Volgens zijn advocate had M. inderdaad een aandeel in de inbraak, maar was hij zeker niet het brein achter de feiten. In die omstandigheden werd gevraagd om een mildere straf met uitstel. De verdediging verwees daarbij naar het blanco strafblad van de beklaagde.

