MIJN STAD. Stefaan ‘Fieto de Clown’ Vergaerde over zijn Brugge: “Ik mag dan wel verhuisd zijn, maar aan Sint-Jozef heb ik mijn hart verloren”

REPORTAGE. De Ronde in de etalage van Brugse winkels: “Amerikanen, Engelsen en Austra­liërs zijn gek op de truitjes”

Vlaanderens Mooiste komt thuis en dat zie je ook in verschillende etalages in Brugge. Of wat dacht u van een tafereel van de start van de koers in chocolade? Maar ook een antiekzaak, een fietshandel en een woon- en accessoirewinkel spelen graag in op de terugkeer. Wat vinden de middenstanders er eigenlijk van dat het grootse wielerevent opnieuw neerstrijkt in de Breydelstad?