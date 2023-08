MIJN STAD. Het Brugge van metalzanger en biermaker Franky De Smet-Van Damme (54): “Ik heb de stadskas al veel te vaak gespijsd”

Brugse binnenstad heeft er met ‘Bleekweide’ een nieuw park bij

Een braakliggend stuk grond tussen de Julius en Maurits Sabbestraat en de Langerei is omgetoverd tot een toegankelijk park met wandelpad. “Heel wat inwoners in de binnenstad hebben maar een kleine tuin. Daarom is het belangrijk dat we ervoor zorgen dat zij in parken en groene ruimtes van de natuur kunnen genieten”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld).