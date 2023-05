MIJN STAD. Het Brugge van Karel Scherpereel (60): “In het Ryckeveldebos voel ik me de koning te rijk”

Sam (25) slachtof­fer van laffe aanval in Brugse uitgaans­buurt met gebroken glas: “Ik raakte depressief en kreeg angstaan­val­len”

“Letterlijk elke dag word ik met die bewuste nacht geconfronteerd, als ik in de spiegel kijk. En ook mentaal blijft het moeilijk. Het enige wat ik wou doen, was voor dat meisje opkomen.” Ruim een jaar nadat Sam (25) in Brugge in de rug werd aangevallen met een gebroken glas, heeft de jongeman er in de rechtbank voor het eerst over verteld. De beklaagde (37) stuurde zijn kat en riskeert nu 40 maanden cel. “Ik bleef mezelf de vraag stellen of ik nog gelukkig zou kunnen worden. Of ik ooit opnieuw mijn oude zelf zou kunnen zijn”, zucht Sam.