MIJN STAD. Het Brugge van Filip De Craemer (61): “’s Morgens vroeg of ’s avonds laat kuier ik graag door de stad, wanneer de toeristen nog niet aanwezig zijn”

IN BEELD. Recordaan­tal wagens en veel volk langs parcours voor Brugse carnaval­stoet

Zaterdagnamiddag trok de carnavalstoet door het centrum van Brugge. De organisatoren waren in hun nopjes want met 18 wagens vestigden ze een record en langs het parcours stonden lange rijen toeschouwers. “Dit is een hoogdag voor ons want het wordt hoog tijd dat carnaval hier opnieuw meer gewaardeerd wordt”, zegt Prins Carnaval Groot-Brugge 2023 Christophe (50).