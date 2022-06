Meteen sterke start voor evenementenreeks in Koolkerke

De expo vertelt het verhaal van de Brugse heksenprocessen van 1634. De tentoonstelling is vrij toegankelijk en is elke zondag te bezichtigen van 14 tot 17 uur tot 28 augustus. Nu is het uitkijken naar het kermisweekend van 25 en 26 juni. Op zaterdag 25 juni is er om 14 uur een rondgang van de harmonie Vermaak na Arbeid en wordt de kermis geopend om 16 uur. Ter gelegenheid van de opening zijn er voor de aanwezige kinderen tot 12 jaar gratis bonnetjes te verkrijgen. Om 18 uur is er een misviering voor de overleden parochianen.