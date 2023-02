Met rozijnen, nutella of champignons? Hier smul je van heerlijke pannenkoeken in West-Vlaanderen tijdens Maria Lichtmis

Brugge Padelclub mag weer uurtje langer spelen na beroep in rechtszaak: “Maar we zijn wel de helft van onze leden kwijtge­speeld”

Van de 398 leden bij tennis- en padelclub Azalea in Brugge zochten er maar liefst 220 andere oorden op. Door een uitspraak van de rechter mag er veel minder gespeeld worden dan in andere clubs. Het hof van beroep besliste nochtans dat de leden ’s avonds toch iéts langer mogen padellen dan aanvankelijk beslist. “Maar de financiële kater is wel een feit”, klinkt het bij de club. De buren in kwestie zijn alvast teleurgesteld over het arrest.

30 januari