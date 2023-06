Met drie in cel voor één persoon, alleen maar diepvriesmaaltijden en steeds meer geweld: jaarverslag vernietigend voor Brugse gevangenis

Nieuwe Voetbalwet wordt strenger voor wie geweld gebruikt tegen stewards of vuurwerk binnen smokkelt: “Ook nodig in Brugge”

De commissie Binnenlandse Zaken van de Kamer buigt zich woensdag over een wetsontwerp van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) dat de Voetbalwet op diverse punten aanscherpt. Zo komen er strengere sancties voor het gebruik van geweld en het hanteren van pyrotechnische middelen in en rond de stadions. Brugs schepen van Sport Franky Demon (CD&V) die hierover meermaals vragen stelde aan de minister is opgetogen: “Ook in Brugge maakten we het mee.”