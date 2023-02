Mercedes belandt tegen vangrails op A11 in Dudzele

Brugge Borden ‘uitgezon­derd plaatse­lijk verkeer’ moeten zwaar verkeer en bestelwa­gens uit witte dorp Lissewege houden

Er komen grote borden ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’ bij het binnenrijden van Lissewege, onder meer via de Stationsstraat. Het is een maatregel die het zware verkeer, maar ook bestelwagens uit het witte dorp moet houden. De stad Brugge schakelt de politie in om nauwgezet te controleren. “Dit probleem sleept al veel te lang aan", zegt burgemeester Dirk De fauw.

1 februari