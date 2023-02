Mensen met een beperking komen ‘fuiven’ in het OLV-Hemelvaartinstituut in Brugge: “Hier kijkt iedereen naar uit”

De dansavond begon in 1990 als een fuif voor jonge bewoners van wat toen nog MPI Ter Dreve in Sint-Michiels heette. Vandaag is Ter Dreve de fusie-vzw Viro geworden en komen ook bewoners van Ter Muiden (Oedelem) en van de arkgemeenschappen De Barke (Moerkerke) en de Moerbei (Brugge) mee dansen. “De fuif is een kleinschalig inclusieproject dat leerlingen en leraars van de derde graad en bewoners met een beperking ongedwongen en feestelijk samen brengt”, zegt directeur Sofie De Baere. “De volledige organisatie en voorbereiding van dit mooie project ligt elk jaar in handen van een nieuwe generatie vijfdejaars onder begeleiding van leerkrachten Eric Colenbier en Olivier Vinckier. Thema dit jaar is Hawai. Iedereen kijkt er elk jaar naar uit.”