Meisje (13) even bewusteloos na vechtpartij onder tieners in centrum van Brugge

Bestuur­ders van autocars scoren slechte punten bij grootscha­li­ge controle van Brugse politie

De Brugse politie voerde een verkeerscontrole uit in het kader van personenvervoer in de Bargeweg, op het Stationsplein en op de oefenterreinen van De Lijn. De politie werd bijgestaan door controleurs van De Lijn, de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL), de Directie Toezicht op de Sociale Wetten en de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. Uit de resultaten blijkt dat de bestuurders van De Lijn en ook de Brugse taxichauffeurs over de hele lijn in orde waren. Bestuurders van binnen- en buitenlandse autocars daarentegen kregen een slecht rapport.