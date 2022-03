Meifoor pakt uit met ‘prikkelarme’ namiddag

Die laatste vroeg aandacht voor zo'n prikkelarme namiddag op de gemeenteraad van maart. “Vele steden zijn Brugge al voorgegaan. Ze organiseren een moment, specifiek voor mensen met een autismespectrum stoornis of epilepsie. Mensen die, over het algemeen, hinder ondervinden van knipperende lichten of bonkende beats. Laat ons ook voor deze doelgroep de foor toegankelijker maken.” Annys had daar wel oren naar. “Al jaren organiseren we met de foorreizigers een namiddag voor mensen met een beperking, een gratis namiddag plezier voor deze doelgroep. Dat gebeurt dan sowieso al zonder luide muziek. Naast het gratis gebruik van attracties krijgen de deelnemers ook een hapje en een drankje. Maar schrijf 10 mei in de agenda, tussen 16 en 18 uur in de namiddag. Dan gaan we voor een extra prikkelarme namiddagdag. Dan wordt het volume teruggeschroefd, en de lichten aangepast.”