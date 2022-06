Mei beste maand voor Brugse parkings sinds start van pandemie

Het gaat om cijfers van de firma Interparking, die verscheidene parkings in beheer heeft in Brugge. Ze noteerden een stijging van het aantal bezoekers van 3 procent ten opzichte van mei 2019 en een stijging van de omzet van liefst 42 procent in vergelijking met diezelfde maand. De parkings 't Zand, Oesterparking en Pandreitje zagen meer bezoekers dan in 2019. Voor 't Zand is dat geen verrassing. Er kwamen in de loop van de maand bijna 700 plaatsen bij. Ook parking Biekorf flirt met de cijfers van voor de pandemie.