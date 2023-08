Meer randparkings én een aangepaste stadsverordening: zorgen deze ingrepen ervoor dat Club Brugge eindelijk nieuw stadion kan bouwen?

Lees de volledige voorgeschiedenis over het stadionproject in ons stadiondossier.

Blauwzwart vraagt, zoals eerder al bekend, in september een nieuwe omgevingsvergunningsaanvraag aan voor de realisatie van een nieuw voetbalstadion in Sint-Andries. Die zal ze indienen bij het omgevingsloket van het departement Omgeving van de Vlaamse overheid.

Deze nieuw aanvraag vertrekt vanuit de gekende stadionplannen. Dat betekent dus een stadion pal naast het huidige op de Olympiasite met 40.000 zitplaatsen. Club heeft er al een ‘processie van Echternach' op zitten, want ze willen al sinds 2006 een nieuw stadion. Twee belangrijke aanpassingen zijn gebeurd. Want de vorige aanvraag werd door de Raad voor Vergunningsbetwistingen in februari vernietigd.

Nieuwe vergunning

Club Brugge had kunnen kiezen om de afgekeurde vergunning te wijzigen, maar kiest er dus voor om een nieuwe in te dienen. De reden daarvoor is dat blauwzwart op die manier meer recente gegevens kan gebruiken over geluids-, mobiliteits - en lichtnormen. De data in het vorige dossier dateerden van 2018. Nu zal Club Brugge beschikken over cijfers uit 2020 - de meest recent beschikbare.

Er is gezocht naar extra capaciteit voor de randpar­kings. Daar heeft Club nu 7.000 parkeer­plaat­sen beschik­baar, naast de 3.000 op de eigen site Club Brugge

Club gaat er in zijn aanvraag van uit dat er 2,8 personen plaatsnemen in een wagen, de bewoners gaan uit van 2,2 supporters. Maar het plan staat of valt daar niet mee, maken ze zich sterk bij Club. Er is immers gezocht naar extra capaciteit voor de randparkings. Daar hebben ze nu 7.000 parkeerplaatsen beschikbaar, naast de 3.000 op de eigen site.

Het andere twistpunt, een strijdigheid met een lokale verordening van de stad Brugge die stelt dat parking op eigen terrein gerealiseerd moet worden, is ook weggewerkt. Die verordening heeft de stad maandag in de gemeenteraad aangepast goedgekeurd.

Nog drie jaar Jan Breydel

Binnen de voetbalploeg valt te horen dat ze vertrouwen hebben dat ze in december de vergunning binnenhalen. Daarna kan er - alweer - tijdens 45 dagen beroep worden aangetekend door onder meer buurtbewoners. Wat betekent dat Club nog zeker drie seizoenen in het huidige Jan Breydelstadion zal spelen.

Op dinsdagavond mogen buurtbewoners op pancartes kennismaken met de aangepaste plannen. Zo’n 270 mensen zijn ingeschreven.

