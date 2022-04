Meer groen en verkeersveiligheid in heraangelegde Bossuytlaan

“We hebben rekening gehouden met ontharding, vergroening en vooral ook verkeersveiligheid”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld Plus). “Ik ben tevreden dat we in de Bossuytlaan de kasseien en de bomen hebben kunnen behouden.” Er werd een verkeersplateau aangelegd in de Bossuytlaan en het wegdek en de voetpaden werden vernieuwd. “Deze snelheidsremmende maatregel komt de zwakke weggebruiker ten goede”, aldus Van Volcem. “Hier was men al lang vragende partij. In drie jaar tijd hebben we in deze buurt twee verkeersplateau’s aangelegd, op de as Vossensteert-Bossuytlaan en ook aan het Veltembos zodat het fietsverkeer naar de scholen in de omgeving via Zandtiende veiliger kan verlopen.”