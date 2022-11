Meer duidelijkheid over schietincident: Politie schoot twee keer op flank van vluchtauto

Brugge/Kust Op sintexpedi­tie of liever naar het Basecamp van Club Brugge: onze weekend­tips in Brugge en aan de kust

De koude is stilaan in het land, maar gezellige activiteiten genoeg om jullie aan op te warmen. Wij selecteerden vijf leuke tips voor uitstapjes in Brugge en aan de kust op zaterdag 26 en zondag 27 november. Van een uitdagende sintexpeditie tot een exclusieve kijk in het Basecamp van Club Brugge.

25 november