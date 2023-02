Meer dodelijke ongevallen in West-Vlaanderen: zelfs 13- en 14-jarige veroorzaakten dodelijke aanrijdingen. “Hopen dat trend snel keert”

Brugge Wat met het Howest-ge­bouw in hartje Brugge? “Investeer­ders tonen interesse, maar een hotel komt er al zeker niet”

Hoe kan de site van Howest in de Sint-Jorisstraat – die de hogeschool weldra verlaat – het best worden ingevuld? Daarvoor laat stad Brugge nu een studie opmaken. “Als wij de spelregels bepalen, wordt de interesse zelfs nog groter, hebben we al gemerkt”, zegt schepen Franky Demon, die een tipje van de sluier licht over wat de stad het liefst in het deels geklasseerde gebouw wil.

