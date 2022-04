Meer dan 1.000 lopers wagen zich aan uitdaging tussen Damme en Brugge

Brugge Parket seponeert racismerel in Jan Breydel, maar Club komt met plan van aanpak: “24.000 stickers in strijd tegen racisme”

Het onderzoek naar de racismerel rond Vincent Kompany in het Jan Breydelstadion is afgerond, maar krijgt verder geen vervolg. Het parket kon nochtans wel een aantal verdachten identificeren. “Maar het is onmogelijk om precies te achterhalen wie welke uitspraken gedaan heeft”, klinkt het. Ondertussen bindt Club Brugge zelf de strijd met racisme in het stadion aan. En dat met 24.000 QR-codes.

