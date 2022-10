Medewerkers van crèche De Blauwe Lelie krijgen snoepzakjes met hartjes tijdens hun ‘week van de kinderopvang’

BruggeTradities zijn er om in ere te houden: deze week is het opnieuw Week van de Kinderopvang in Vlaanderen. Kinderbegeleiders in de voorschoolse en buitenschoolse opvang staan extra in de aandacht, omwille van hun inzet en engagement. Bij De Blauwe Lelie krijgen de medewerkers een traktatie in de vorm van snoepzakjes.