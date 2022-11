Medestanders van Extinction Rebellion-actievoerders die in Nederlandse cel zitten betuigen steun op Markt van Brugge

Eén van hen is de bekende Brugse klimaatactivist Wouter Mouton. “Wouter voert al jaren acties in Brugge, onder meer hier op de Markt", zegt Bart Verstraete, die het inmiddels bekende shirt ‘Just stop oil’ aantrok. “Daarom komen we naar hier, om hem te tonen dat we achter zijn acties staan en om hem een hart onder de riem te steken in deze moeilijke periode.” Mouton en een medestander plakten zich tien dagen geleden vast aan en besmeurden het beroemde schilderij ‘Meisje met de parel’ in Den Haag. Ze moesten woensdag voor de supersnelrechter in Nederland verschijnen, waar ze te horen kregen dat ze twee maanden in de cel moeten blijven.