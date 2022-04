Mededader van 'Bloedwraakmoord' riskeert 15 jaar cel voor gijzeling van cipier in Brugse gevangenis: "Hij had de datum omcirkeld op een kalender in z'n cel”

Brugge Mededader ‘Bloed­wraak­moord’ gijzelt cipier (25) en geeft zich over: jonge vrouw in shock naar ziekenhuis gebracht

In de gevangenis van Brugge is woensdag een gijzeling goed afgelopen. Een gedetineerde van 29 jaar bedreigde er tijdens de wandeling een cipier met een scherp voorwerp en eiste zijn vrijlating. Na een drietal uur onderhandelen gaf de man - 2,5 jaar terug veroordeeld voor de zogenaamde “Bloedwraakmoord” - zich over. De cipier, een vrouw van 25 jaar, werd in shock weggevoerd met een ziekenwagen. Ze was amper zes maanden in dienst.

25 februari