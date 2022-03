Mauro, Spinvis en pintjes in herbruikbare bekers op Red Rock Rally

Vanaf 17.15 uur zorgt Guru Guru voor muziek. Ramkot, Spinvis en Mauro Pawlowski maken de affiche compleet. In de namiddag is er al de echte muziekrally. Uit 204 inzendingen mogen vier finalisten het tegen elkaar opnemen: Dalliance (Brussel), Nick Noel & The Red Rose Rogers (Brugge), Frau (Hasselt) en Maxime Rouquart en Het Nieuwe Normaal (Gent). Verder pakt de organisatie ook uit met herbruikbare bekers. “Wij doneren 10 cent per herbruikbare beker, die je afgeeft aan de (mini)bar aan het goede doel”, zegt Mario Willemsens. “We richten dit jaar afvaleilandjes in waar we alle afval meteen sorteren.”