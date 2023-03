Matthieu Bonne begint aan laatste 48 uur van wereldrecordpoging. “De wind blijft ons parten spelen”

Zoektocht naar overnemer voor collectors shop Den Elder duurt al anderhalf jaar: “Als we niemand vinden, eindigt ons verhaal binnenkort”

In de Langestraat staat de ver buiten Brugge bekende collectors shop Den Elder al een tijd over te nemen. Zonder succes evenwel, want Rita Peers (71) en Johan Van Moorhem (71) willen na meer dan veertig jaar stoppen. “Als we niemand vinden, zullen we eind dit jaar helemaal stoppen.”