Mathilde (43) start crowdfunding voor oorimplantaat, want ze krijgt niks terug van het ziekenfonds: “Het is te gek voor woorden, maar ik hoor blijkbaar nog voldoende”

BruggeFamilie en vrienden van Mathilde Madon (43) uit Brugge zijn met een crowdfunding gestart voor het plaatsen van een cochleair implantaat in haar linkeroor. Mathilde is al sinds haar zesde doof aan haar rechteroor en ziet nu ook het gehoor in het andere oor zienderogen achteruit gaan. Niet genoeg voor een terugbetaling, maar de operatie van maandag is méér dan nodig. “Dit kost 25.000 euro, terwijl ik al twee jaar niet kan gaan werken”, zegt ze.

Mathilde Madon is 43 jaar, trotse mama van Jules en Marie, fiere partner van Tom en ‘fur mama’ van Moko, haar trouwe viervoeter. Sinds haar zesde is het zo goed als volledig doof op haar rechteroor. Sinds mei 2020 gaat ook het gehoor op haar linkeroor zienderogen achteruit. Binnen afzienbare tijd is Mathilde doof, een doemscenario dat ze wil vermijden door een cochleair implantaat te laten steken. Zo zou ze toch nog een gedeelte van haar gehoor kunnen redden. “Van sociale vaardigheid is geen sprake meer: ik ben werkonbekwaam terwijl ik heel graag mijn job uitoefende”, vertelt ze.

“Van een zelfzekere, onafhankelijke vrouw ben ik geëvolueerd naar een zowel financieel als sociaal afhankelijk iemand. Ik zamel geld in voor het plaatsen van een cochleair implantaat. Dit is een implanteerbare gehooroplossing. Het plaatsen van zo'n apparaat is voor mij nog het enige hulpmiddel om terug te kunnen functioneren in de maatschappij met alles wat daarbij hoort. Ik wil weer aan het werk en wil terug deel kunnen nemen aan het sociale leven. Tenzij volledig doof op beide oren, wat in de toekomst onvermijdelijk is, heb ik geen recht op financiële tussenkomst van de overheid, noch van de mutualiteit.”

62 decibel

En net daar knelt het schoentje. Voor kinderen wordt zo’n implantaat standaard terugbetaald. Voor volwassenen ligt dat anders. Daarvoor moet de gehoorschade al 70 decibel bedragen. Bij Mathilde is dat momenteel...62 decibel. “Maar ik kan niet langer wachten. Ik wil niet talmen tot het helemaal te laat is", zegt ze. Mathilde werkt nog een klein beetje mee met haar zussen in de optiekzaak in Sint-Amandsberg. Dat wil ze liever niet opgeven. “Omdat mijn sociaal leven gewoon erg belangrijk is", zegt ze.

Crowdfunding

Alleen al de aankoop van een cochleair implantaat bedraagt 15.184,65 euro plus de bijkomende kosten van de operatie en de nazorg die tot minimum 10.000 euro kunnen oplopen. Reken dus op zo'n 25.000 euro. Een bedrag dat Mathilde probeert op te halen met een crowdfunding. Komende maandag wordt ze al geopereerd. “Ik hoop dat ik nadien in elk geval betere resultaten heb. Dat ik weer voor een stuk kan horen.”

