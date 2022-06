Massa volk geniet onder stralende zon van Elfstedenronde in Brugge: “Ideaal om handtekeningen van wielrenners te verzamelen”

We trokken zondag rond 10 uur naar de binnenstad en op het Zand, waar het nog bijzonder rustig was. Enkel de nadarhekkens met reclamebanners en het podium verklappen dat er vandaag een wielerevent gepland staat. In de Stadshallen is er meer bedrijvigheid, want daar verzamelen de ploegleiders en is er een vergadering voor de chauffeurs, motorrijders en jury.