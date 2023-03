Marlies ruilt met haar ‘Shop with purpose’ Torhout voor Brugge: “Mijn concept past perfect bij de Langestraat”

Na even zoeken naar een ruimte die zowel aan haar zakelijke als persoonlijke behoeften voldeed, koos Marlies Parmentier ervoor om haar winkel van Torhout naar Brugge te verhuizen. “De Brugse Langestraat, waar de zaak nu is gevestigd, bevat een mix van tweedehands- en antiekwinkels. Dat is volledig in lijn met het ethos van mijn eigen winkel”, zegt de onderneemster. Klanten kunnen in ‘Shop with purpose’ terecht voor handgemaakte leren handtassen. De winkel biedt ook drie ‘shop-in-shop ruimtes’ aan die voor drie, zes of twaalf maanden kunnen worden gehuurd. Er is een workshopruimte die andere ontwerpers kunnen huren om er eigen workshops te organiseren.