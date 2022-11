Maquettetafel van expo ‘Zwinhavens’ krijgt definitieve plek in Stadhuis van Brugge

Brugge Brugs koppel hoopt na verwoesten­de brand terug te keren naar oude woning: “Alle steun is naar onze kinderen gegaan”

Eén maand nadat Michael Claeys (36) en Lindsey Van de Walle (31) een groot deel van hun bezittingen verloren bij een zware woningbrand in Brugge, heeft het koppel samen met hun vier kinderen een nieuw, tijdelijk onderkomen gevonden. Terugkeren naar hun oude woning is niet meteen aan de orde: de herstellingswerken kunnen tot een jaar duren. In de tussentijd trekt het gezin zich op aan de vele steunbetuigingen. “Alles is naar onze kinderen gegaan", zegt Michael.

