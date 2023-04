Mannen spenderen meer dan vrouwen als ze Brugge bezoeken: dit vertellen 1.500 Belgen over een uitstap naar het Venetië van het Noorden

Record Store Day komt eraan: bij deze 7 authentie­ke platenwin­kels koop je nog vinyl in West-Vlaanderen

Zaterdag is het weer Record Store Day. Dan worden onafhankelijke platenwinkels over de hele wereld in de kijker gezet. Maar waar vind je ze nog, die authentieke platenwinkels? Onze redactie zocht er zeven voor je uit in West-Vlaanderen. Van Den Elder in Brugge tot Crate Records in Kortrijk: hier kan je naar hartenlust snuisteren tussen de vinylplaten.