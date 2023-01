Mannen krijgen 37 maanden cel voor drugshandel in Blankenberge

De beklaagden kwam in het vizier van de speurders door informatie uit andere dossier. Onder meer de leidster van een Blankenbergse jeugdbende wees A.O. (29) aan als haar dealer. Telefoontaps bevestigden de vermoeden van de speurders. Tijdens een huiszoeking op 27 oktober 2021 werden in het appartement van A.O. niet alleen drugs, maar ook meerdere gsm’s en cash geld aangetroffen.

A.B. (39) bleek in z'n gsm liefst 42 contacten te hebben zitten met gekende mensen uit het drugsmilieu. In zijn woning trof de politie ook verschillende drugsattributen aan. De man bleek bijzonder hardleers. Na z’n vrijlating onder voorwaarden werd hij op 8 april vorig jaar immers opnieuw geklist met 0,9 gram cocaïne op zak. Sindsdien zit A.B. weer in de gevangenis, waar hij op 20 juni alweer werd betrapt in het bezit van een halve gram hasj.