Mannen die bingokast van Ma Rica Rokk probeerden open te breken krijgen 12 maanden cel

De Brugse politie voerde op 17 augustus 2019 een onderzoek naar een fietsdiefstal. De gestolen fiets werd kort nadien te koop aangeboden door N.P. (29) uit Aartrijke. De man bleek op geregelde tijdstippen te verblijven bij K.V. (31) in Brugge. Tijdens een huiszoeking in diens woning werd ook nog een laptop aangetroffen die gestolen was uit een voertuig. K.V. bleek zelf van geen kleintje vervaard te zijn. Volgens het parket kon hij ook nog gelinkt worden aan twee winkeldiefstallen die in 2020 plaatsvonden in Brugge en de diefstal van een jas in een Brugs café in 2019. “Dat jaar probeerde de beklaagde in dronken toestand ook een fiets te stelen in Kortrijk”, stelde de procureur.