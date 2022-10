Man zit drie dagen naast zijn overleden vriendin: autopsie moet duidelijk maken hoe vrouw aan haar einde kwam

Brugge Brugse babysitter (24) die jongens en meisjes misbruikte, surft zelfs in gevangenis naar kinderpor­no: “Verdacht dat hij zijn scherm altijd wegdraaide”

Ouders konden Bruggeling Tim B. (24) inhuren via een mobiele app voor babysitters. Maar terwijl hij op jongens en meisjes paste, vergreep hij zich aan hen én filmde het misbruik. Zijn jongste slachtoffer was 3,5 jaar. B. kreeg tien jaar effectief. Maar intussen blijkt dat hij vanuit de gevangenis urenlang naar kinderporno zocht, op een laptop die hij voor een opleiding kon gebruiken. Sex with a child, 14 year old nude: het zijn maar enkele van de perverse zoektermen. “Hij heeft meer begeleiding nodig. Want ooit zal hij vrijkomen."

9:17