Man ziet inbreker met wit deken over z'n hoofd toeslaan in z'n garage: 10 maanden cel gevorderd

Brugge Bruggeling Jasper (26) vraagt en krijgt openbare laadpaal: “Rijd je elektrisch en heb je geen garage? Dan is dit dé oplossing”

De eerste openbare laadpaal in West-Vlaanderen die er op aanvraag is gekomen: die staat sinds kort in Sint-Andries. Het bijzondere is dat die niet door de stad Brugge aangevraagd is, maar wel door een inwoner van de wijk. Jasper Vercnocke (26) rijdt zelf sinds kort elektrisch. “Dit zal een gemak zijn.”

30 januari