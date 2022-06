Man wordt ontvoerd, opgesloten en verkracht door zijn ex-schoonvader, diens zonen en nieuwe schoonzoon: “De eer van de familie moest hooggehouden worden”

Brugge VIDEO - Marcel Vanthilt valt De Kelk binnen om overwin­ning Wil­ly-Café van Vlaanderen bekend te maken: “We hebben ons hart en ziel in deze zaak gelegd en deze titel is de kers op de taart”

De Kelk in de Langestraat in Brugge werd verkozen tot het Willy-Café van Vlaanderen. Het was Marcel Vanthilt die vanavond de overwinning kwam bekendmaken in het legendarische café dat sinds maart 2017 uitgebaat wordt door Vincent ‘Vinnie’ De Jaegher en zijn vriendin Lisa Demeyere.

10 juni