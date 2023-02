Man ontkent dat hij opzettelijk matras in brand stak in z'n appartement: "Nochtans had hij ermee gedreigd, toen hij eruit werd gezet”

De beklaagde woonde nog in een flat in het Jezuïetengoed in Brugge, toen hij op 15 december 2021 even voor 20 uur de alarmcentrale opbelde. Hij had naar eigen zeggen problemen met z’n buurman. “Hij moet me met rust laten”, vertelde A.D. aan de dispatcher. Amper een kwartier later belde een andere bewoner van het appartementsgebouw de brandweer op. In de flat van A.D. was brand ontstaan. De man was nochtans zelf niet thuis. “De brandweer en een deskundige stelden vast dat een matras vuur had gevat”, vertelde de procureur. “Over het hele appartement was roetafzetting aanwezig en heel het gebouw hing vol rook.”