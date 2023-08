Man gewond bij steekincident in centrum van Brugge: "Zoekactie naar dader”

Over het steekincident is momenteel nog niet zoveel geweten. Zeker is wel dat even na 10 uur een melding binnenliep bij de lokale politie Brugge over een steekpartij vlak bij ‘t Zand in Brugge. Op het kruispunt van de Smedenstraat en Maagdenstraat was een man aangevallen met een mes. “Hij werd gewond overgebracht naar het ziekenhuis, maar verkeerde niet in levensgevaar", zegt woordvoerster Lien Depoorter.”