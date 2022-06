Man en vrouw stelen luxeproducten op bestelling bij Inno en Fnac: "Zelfs een broer bestelde voor Kerstmis een parfum”

Brugge Waarom het 39ste Cactusfes­ti­val een knaller wordt: “We zijn héél blij, ja. En toch is de puzzel steeds moeilijker te leggen”

Met Live Is Live en Feest in ‘t Park is het Brugse festivalseizoen stevig op gang getrokken. Straks is het de beurt aan de grootste van allemaal: het 39ste Cactusfestival. “Als er nieuwkomers op de kalender bijkomen, staan we daar met belangstelling naar te kijken”, zegt Patrick Keersebilck, die met zijn organisatie voor een aantal cruciale maanden staat.

28 juni