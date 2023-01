Man die ooit levenslang kreeg omdat hij bedje van dochter in brand stak, krijgt 18 maanden cel voor valse testritten met elektrische fietsen

Brugge/OostendeEen 70-jarige Bruggeling heeft een bijkomende celstraf van 18 maanden gekregen voor vier feiten van misbruik van vertrouwen. Marc M. voerde telkens een testrit uit met een elektrische fiets, maar bracht de tweewielers nooit terug. Opvallend genoeg kreeg hij in 1990 al eens levenslang in het Brugse assisenhof.

“Een doorwinterde crimineel”, noemde de rechter Marc M. in haar vonnissen. De Bruggeling blijft dan ook de veroordelingen aan elkaar rijgen. Op 6 mei vorig jaar trok hij naar twee fietsenzaken in Koksijde en Middelkerke. Hij kreeg er telkens toestemming om een testritje te maken met een elektrische fiets, maar de eigenaars zagen hun tweewielers nooit terug. Op 11 en 21 april had de zeventiger op identieke wijze al eens toegeslagen in Oostende en Roeselare.

Na de feiten in Middelkerke werd Marc M. echter tegengehouden op de kusttram door de politie. Hij had de elektrische fiets nog bij zich en bekende dat hij de gestolen fietsen steeds parkeerde aan de tramhalte bij het station in Oostende. De heler kwam de tweewielers daar steevast oppikken. Hij betaalde volgens M. 300 tot 600 euro per fiets.

Het Openbaar Ministerie wees op het zware strafblad van de beklaagde. In november 2021 en juni 2022 kreeg M. al eens celstraffen van 2 jaar en 30 maanden voor gelijkaardige diefstallen. In oktober 1990 werd hij zelfs veroordeeld tot levenslange dwangarbeid in het Brugse assisenhof voor poging tot doodslag en brandstichting. Marc M. probeerde toen zijn 7-jarige dochtertje te wurgen, waarna hij haar bed in brand stak.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.