Mama doet vreugdesprongetje op eerste schooldag, kinderen zijn minder enthousiast

Brugge Brugse Fietsers­bond vraagt extra aandacht voor kindvrien­de­lij­ke fietsinfra­struc­tuur in de buurt van scholen tijdens Kidical Mass: “Er vallen nog te veel dodelijke slachtof­fers”

Zondagnamiddag organiseerde de Brugse Fietsersbond een ludieke fietstocht van 5 kilometer voor kinderen onder de noemer ‘Kidical Mass’. De actie kwam er in aanloop naar de start van het nieuwe schooljaar. Ook de bekende verkeersclown Fieto, die sinds september 2017 actief is op de Christus-Koningwijk was present om zijn sympathie voor het project in de verf te zetten. “Er vallen jammer genoeg nog steeds te veel slachtoffers in het verkeer. Onder hen ook vaak fietsende kinderen op weg naar hun school”, zegt voorzitter Geert Demeyere.

29 augustus