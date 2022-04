Maak kennis met het nieuwe logo van Musea Brugge: MB, een verbinding van 13 ‘stippen’

Brugge 4.000 Club-fans komen naar open training in Jan Breydelsta­di­on: “Twee jaar geleden dat we onze helden van zo dichtbij konden zien trainen”

De open training van Club Brugge in het Jan Breydelstadion - de eerste in twee jaar - is woensdag door liefst 4.000 supporters bijgewoond. Sommigen kwamen vanuit Limburg naar Brugge om er een uitstapje in de paasvakantie van te maken. “Ik hoop een truitje van één van mijn helden te scoren”, vertelt de 11-jarige Anth Verleye.

13 april