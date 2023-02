Maak kennis met een ‘Zweeds perron' in de Vaartstraat: proefopstelling voor nieuw type bushalte is een primeur voor Brugge

Protest tegen industrie­plan­nen op natuurge­bied De Spie gaat voort: “We weten nu al dat we steun krijgen van het Agentschap voor Natuur en Bos”

Actiegroep ‘Red De Spie’ organiseerde zondag een infodag in het natuurgebied, uit protest tegen de plannen om natuur er plaats te laten maken voor industrie. Dat was niet toevallig in de buurt van De Blauwe Toren, dat er in de plannen aan moet geloven. Het regende argumenten tegen de betonnering, gaande van ‘dit gebied is een cruciale waterbuffer’ tot ‘de plannen zijn verouderd’.