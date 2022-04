Maak kennis met de grootste ondergrondse parking van het land: 1.887 plaatsen moeten Brugse parkeernood oplossen

De parking ‘t Zand werd in 1982 gebouwd en is bekend bij zowel de Bruggelingen als de dagjestoeristen. In de jaren negentig volgde al een eerste uitbreiding, in het jaar 2002 - toen het Concertgebouw geopend werd - werd ook de parking nog een beetje groter. Met 1.252 plaatsen was het al een van de grootste parkings van België, maar zelfs deze enorme capaciteit was op momenten niet voldoende om alle bezoekers te ontvangen.