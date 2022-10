Luc (81) staat twee weken na hartaanval alweer op tennisveld: “Sterven op een tennisterrein is mooi, maar het is nog te vroeg”

West-Vlaanderen Dubbel zoveel boetes door gsm-ge­bruik op de fiets in West-Vlaanderen

Het aantal inbreuken tegen gsm-gebruik op de fiets, is in West-Vlaanderen meer dan verdubbeld ten opzichte van vier jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers die Annick Lambrecht, Vlaams parlementslid voor Vooruit, opvroeg. Die stijging is sterker dan in de rest van Vlaanderen. Maar gsm-gebruik in het verkeer is verboden, ook op de fiets. Afleiding is dan ook een van de belangrijkste oorzaken van verkeersongevallen.

26 september