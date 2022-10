Luc (81) slaat balletje met reddende engel: “Zonder jou had ik hier nooit meer gestaan”

Brugge 35 jaar achter de toog van café De Kalvarie­berg, dat viert Linda (53) met haar trouwe klanten: “Terwijl ze hun pint dronken, gaf ik mijn dochters hier de fles”

Ze was nog geen 18 jaar toen Linda Tavernier, nu 53, café De Kalvarieberg in hartje Brugge overnam. 35 jaar later ziet de waardin er nog altijd even stralend uit, gerespecteerd door haar vele klanten die zelfs van buiten Brugge haar bruine kroeg verkiezen. “Ik ben hier om tien uur ‘s morgens, om drie uur ‘s namiddags en om middernacht: mijn energiepeil lijkt soms oneindig”, glimlacht ze.

