Loop doorheen de verborgen plaatsen van Jan Breydelstadion tijdens Stadium Run

Zeebrugge Havenmede­wer­kers weigeren tijdlang Russisch schip in Zeebrugge te lossen

Werknemers van de haven in Zeebrugge hebben zondagavond even geweigerd een Russische tanker met gas aan boord te lossen. Dat deden ze uit ethische overwegingen met de oorlog in Oekraïne in het achterhoofd. Uiteindelijk werd het schip toch gelost.

8 maart