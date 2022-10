Loodsen van oude stelplaats van De Lijn in Assebroek krijgen nieuw leven als indoor sportruimte: “Al 15 organisaties tonen interesse”

Brugge LE­GO-maquette van Belfort blikvanger in Brugs Brickhouse, dat zaterdag de deuren opent: “We brengen een beetje kleur en verbeel­ding”

De Smedenstraat in Brugge is een fijn adres rijker: komende zaterdag opent daar het Brugs Brickhouse, een belevingswinkel waar uitsluitend LEGO-dozen vol blokjes te koop zijn. Pronkstuk wordt een maquette in LEGO van het Brugs Belfort van twee meter hoog. “Toen het familiepand vrijkwam, wisten we heel snel dat we hier een kleurrijke en vrolijke winkel wilden van maken”, zegt Peter Meuleman.

21 oktober