Londen en Parijs achterna: Apotheek Soete fleurt gevel op met kunstbloemen

Het Verhaal van Vlaanderen brengt dubbel zoveel bezoekers naar de On­ze-Lie­ve-Vrouwekerk in Brugge: “Hadden we dit verwacht? Neen, maar het is wel geweldig nieuws”

Het Verhaal van Vlaanderen doet niet alleen de kijkcijfers pieken. De zondagse geschiedenislessen van Tom Waes geven ook een boost aan de bezoekerscijfers van de historische plekken waar hij tijdens zijn zondagse tijdreis halt houdt. Dat merken ze ook in de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Brugge. Dit is de reden waarom een bezoekje interessant is.