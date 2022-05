Locals vertellen over hun favoriete Brugse adresjes in zomereditie van shoppingmagazine

In de nieuwe zomereditie van het magazine ontdekt de lezer verborgen parels, gevestigde waarden, nieuwe adresjes en de allerlaatste zomertrends. Nummer 3 van het shoppingmagazine telt ruim 200 handels- en horecazaken. Er komen ook heel wat nieuwe zaken aan bod. “Brugge is altijd in beweging. We hebben afgelopen jaar ruim 50 nieuwe zaken mogen verwelkomen in de stad en die geven we graag een plaatsje in het magazine”, zegt schepen van Werk en Ondernemen Pablo Annys (Vooruit).